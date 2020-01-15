SÜPER LİG

Nagatomo ve Mariano Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'da, Japon oyuncu Yuto Nagatomo ve Brezilyalı oyuncu Mariano ile yollar ayrılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nagatomo bu sezon 24 maçta 2 gol kaydederken, Mariano ise 23 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Nagatomo bu sezon 24 maçta 2 gol kaydederken, Mariano ise 23 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Marcelo Saracchi’nin transfer edilmesi sonrasında takımdan ayrılması kesinleşen Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara veda ediyor. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile görüşen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Nagatomo gibi takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu Mariano’nun menajeri ise Brezilyalı futbolcuya kulüp arayışını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray’ın kamp yaptığı Antalya’ya gelerek otelde Mariano ile görüşen menajer, Mariano’nun ülkesi Brezilya’ya dönebileceğini ifade etmişti.

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