Nagatomo ve Mariano Galatasaray'a veda ediyor

Marcelo Saracchi’nin transfer edilmesi sonrasında takımdan ayrılması kesinleşen Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara veda ediyor. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile görüşen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Nagatomo gibi takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu Mariano’nun menajeri ise Brezilyalı futbolcuya kulüp arayışını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray’ın kamp yaptığı Antalya’ya gelerek otelde Mariano ile görüşen menajer, Mariano’nun ülkesi Brezilya’ya dönebileceğini ifade etmişti.