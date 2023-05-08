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Spor

Nahid Yamak'tan 'Fener ağlama' özrü

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Yamak, Fenerbahçe ile evlerinde oynadıkları karşılaşma sonrası statta çalan müzikle ilgili Ali Koç'tan özür dilediğini açıkladı.

17:03 . 8/05/2023 Pazartesi
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Nahid Yamak, Ali Koç'un kendisini telefonla aradığını söyledi.

Nahid Yamak, Ali Koç'un kendisini telefonla aradığını söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Nahid Ramazan Yamak, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası stadyumda çalan müzikle ilgili açıklamada bulundu.


Sarı-lacivertli camiayla hiçbir problemleri olmadığını belirten Yamak, konuyla ilgili Ali Koç'tan özür dilediğini söyledi.


Radyospor'a konuşan Nahid Yamak'ın açıklaması şöyle:


"Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıksak bunun için de özür diledik."





#Süper Lig
#Giresunspor
#Fenerbahçe
#Nahid Ramazan Yamak
1 saat önce
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