Nahid Yamak'tan 'Fener ağlama' özrü

Nahid Yamak, Ali Koç'un kendisini telefonla aradığını söyledi.
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Nahid Ramazan Yamak, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası stadyumda çalan müzikle ilgili açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli camiayla hiçbir problemleri olmadığını belirten Yamak, konuyla ilgili Ali Koç'tan özür dilediğini söyledi.
Radyospor'a konuşan Nahid Yamak'ın açıklaması şöyle:
"Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıksak bunun için de özür diledik."