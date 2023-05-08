Nahid Yamak'tan 'Fener ağlama' özrü

"Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıksak bunun için de özür diledik."