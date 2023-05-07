Giresunspor-Fenerbahçe
Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golünü 20.dakikada penaltıdan Batshuayi atarken, Giresunspor'un golünü ise 68.dakikada Bajic attı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 68 yaparken, Giresunspor 28 puana yükseldi. Sarı-lacivertli ekip gelecek hafta Trabzonspor'u konuk ederken, Giresunspor, Hatayspor ile oynacağı için doğrudan 3 puan alacak.
Giresunspor-Fenerbahçe maç özeti
4. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut yandan dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Rossi’nin şutu kaleci Ferhat’ta kaldı. Bu pozisyonda VAR’dan gelen uyarıda ceza alanı içerisindeki karambolde Arias’ın eline çarpan top nedeniyle penaltı kararı verildi.
20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
33. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ara pasında defansın arkasına sarkan Sainz’in şutu yandan dışarı gitti.
39. dakikada Serginho’nun pasında Görkem’in ceza yayı içerisinden vurduğu şutta top kaleci İrfan Can’da kaldı.
45. dakikada Alper’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut İrfan Can’dan sekti. Dönen topa Bajic’in şutunu İrfan Can son anda kornere çeldi.