Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 20.dakikada penaltıdan Batshuayi atarken, Giresunspor'un golünü ise 68.dakikada Bajic attı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 68 yaparken, Giresunspor 28 puana yükseldi. Sarı-lacivertli ekip gelecek hafta Trabzonspor'u konuk ederken, Giresunspor, Hatayspor ile oynacağı için doğrudan 3 puan alacak.