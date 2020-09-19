TRANSFER

Nazım Sangare transferi için gün verdi

Antalyaspor'da forma giyen ve son günlerde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Nazım Sangare, bu akşamki Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla buluşan milli futbolcu taraftarın, "Hangi takıma gideceksin" sorusuna "Salı günü netlik kazanacak" yanıtını verdi.

Haber Merkezi DHA
Sangare'nin Antalyaspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sangare'nin Antalyaspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Nazım Sangare, teknik direktör Tamer Tuna tarafından Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Takım, dün gece karşılaşma için İstanbul'a özel uçakla hareket ederken, Sangare ise Antalya'da kaldı.

Nazım Sangare plajda görüntülendi.
Nazım Sangare plajda görüntülendi.
DHA

"Salı günü netlik kazanacak"


Gününü Konyaaltı Sahili'ndeki evinde geçiren Nazım Sangare, arkadaşlarıyla buluşmak üzere plaja geldi. Burada arkadaşlarıyla kısa süreli sohbet eden Nazım Sangare, sohbetin ardından aracına yöneldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

Nazım Sangare taraftarın Beşiktaş maçında neden forma giymediği sorusuna da transfer sürecinden dolayı teknik direktör Tuna'nın maç kadrosuna dahil etmediğini belirtti.

Antalyasporlu futbolcudan bağlama resitali
DHA

Antalyasporlu futbolcudan bağlama resitali

Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, antrenman sonrası tesislerden dönüşte Kepez Seyir Terası'nda 'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çaldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan milli futbolcunun, yeşil sahadaki becerisinin yanı sıra müzikteki hünerlerini de gösterdiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


Beşiktaş TFF'den Antalyaspor'un yeniden Kovid-19 testi yapmasını istedi
Beşiktaş TFF'den Antalyaspor'un yeniden Kovid-19 testi yapmasını istedi

Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaya davet etti.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu" diye konuştu.Beşiktaş Antalyaspor maçı koronavirüs vakalarından dolayı ertelenebilir"Masrafları tarafımızca karşılanacak"Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."Antalyaspor 1 futbolcu ve 1 personelde Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı

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