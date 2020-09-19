Beşiktaş TFF'den Antalyaspor'un yeniden Kovid-19 testi yapmasını istedi

Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaya davet etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu" diye konuştu.

Beşiktaş Antalyaspor maçı koronavirüs vakalarından dolayı ertelenebilir Süper Lig''e Tranzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fakat karşılaşmanın koronavirüs vakalarından dolayı oynanmama ihtimali bulunuyor.19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele öncesinde Antalyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinde TFF'nin prosedürlerine göre yapılan Kovid-19 testlerinin ilkinde, çok sayıda pozitif vaka çıktı.İkinci test bekleniliyorİlk testlerin pozitif çıkmasının ardından, yapılan ikinci testlerin sonuçları çıkmadı. Bu yüzden henüz Akdeniz ekibi, İstanbul'a gelemedi. Karşılaşmanın oynanmama ve başka bir tarihe ertelenme durumu var.Testlerde hata olabilirAlınan bilgiye göre testlerde hata olabileceği için tüm takıma yeniden test yapılacak. Şu anda Antalyaspor’un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde profesyonel ve amatör tüm branş idmanları iptal edilirken, tesislere giriş ve çıkışlar yasaklandı.Maçın ertelenme durumu hakkındaTürkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarında, "Takımların A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir" ifadesi yer alıyor.Antalyaspor lige Gençlerbirliği galibiyetiyle başladıTemsilcilerimize Avrupa'da zorlu rakipler

"Masrafları tarafımızca karşılanacak"

Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."

Antalyaspor 1 futbolcu ve 1 personelde Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı