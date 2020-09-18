SÜPER LİG

Süper Lig'de büyük tehlike: ​Beşiktaş Antalyaspor maçı koronavirüs vakalarından dolayı ertelenebilir

Beşiktaş Antalyaspor maçı koronavirüs vakalarından dolayı ertelenebilir

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Fakat mücadele öncesinde gelen bilgilere göre, Antalyaspor takımındaki koronavirüs vakalarından dolayı karşılaşmanın oynanmama durumu var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor

Antalyaspor

Süper Lig''e Tranzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fakat karşılaşmanın koronavirüs vakalarından dolayı oynanmama ihtimali bulunuyor.

19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele öncesinde Antalyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinde TFF'nin prosedürlerine göre yapılan Kovid-19 testlerinin ilkinde, çok sayıda pozitif vaka çıktı.

İkinci test bekleniliyor

İlk testlerin pozitif çıkmasının ardından, yapılan ikinci testlerin sonuçları çıkmadı. Bu yüzden henüz Akdeniz ekibi, İstanbul'a gelemdi. Karşılaşmanın oynanmama ve başka bir tarihe ertelenme durumu var.

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