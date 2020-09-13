SÜPER LİG

Antalyaspor Gençlerbirliği 2-0 maç özeti izle

Antalyaspor lige Gençlerbirliği galibiyetiyle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Antalyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 kazandı.

Karşılaşmadan dakikalar

15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.

25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.

41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

  • Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada Amilton'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

65. dakikada Fredy'nin defansın üzerinden pasında ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Jahovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

77. dakikada Amilton'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Özmert, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

  • Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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