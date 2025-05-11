Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Necip Uysal 274 gün sonra formasına kavuştu

Necip Uysal 274 gün sonra formasına kavuştu

21:3911/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Necip Uysal 274 gün sonra formasına kavuştu
Necip Uysal 274 gün sonra formasına kavuştu

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığı sonrası Adana Demirspor karşısında tam 274 gün sonra forma giydi.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı.


Adana Demirspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil edilen Necip, 274 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formaya kavuştu.


Necip Uysal bu sezon ilk hafta deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendikleri mücadelede forma giymişti.

#Beşiktaş
#Necip Uysal
#Adana Demirspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır? Milyoner sorusu ve yanıtı