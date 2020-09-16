Neftçi Bakü, Galatasaray maçı ne zaman?

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan Galatasaray, sonrasındaki 20 dış saha karşılaşmasından üstün ayrılamadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 20 deplasman mücadelesinde rakiplerine 16 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, galibiyet sevinci yaşayamadığı son 20 deplasman müsabakasında rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabildi. Hücumdaki kısır görüntüsünün yanı sıra savunmada da zorlanan Galatasaray, 20 maçlık dönemde 49 kez rakip futbolcuların gol bulmasını önleyemedi.

Dış sahadaki son 8 maçta golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 8 müsabakada da gol atamadı. Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı söz konusu müsabakalarda sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, son iki dış saha maçında ise Real Madrid'e 6-0, Paris Saint-Germain'e 5-0 kaybetti.

Galatasaray'ın istediği Kamil Jozwiak Derby County'e transfer oldu Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve daha sonra Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru'nun yokluğunu doldurmak istiyor. Sarı-kırmızlılar bu kapsamda Polonyalı genç kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için transfer çalışmalarına başlamıştı.İmzayı attıGalatasaray'ın da gündeminde yer alan 22 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'ye 4,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.Fenerbahçe detayıKamil Jozwiak'ı kadrosuna katan Derby County'nin başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu görev yapıyor. Kamil Jozwiak'ın attığı şık goller;Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktıKamil 🥰🐏#WitamyJozwiak pic.twitter.com/tI7j1gjqog— Derby County (@dcfcofficial) September 16, 2020

Avrupa'da mazisini arıyor

Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarındaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, eski günlerini özlüyor.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından yaptığı 13 maçta galibiyet alamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 grup müsabakasında 1 beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon doğrudan gruplarda mücadele eden Galatasaray, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle grup sonuncusu oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Son 13 maçta 4 gol atıp, 24 gol yedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadığı son 13 müsabakada hücum ve savunmadaki kötü performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, galibiyet hasreti yaşadığı söz konusu 13 maçlık süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırabilirken, kalesindeki 24 gole engel olamadı. Galatasaray, son 13 maçı kapsayan periyotta 10 müsabakada hiç gol atamazken, kalesini sadece 3 karşılaşmada kapatabildi.

Neftçi, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Aslan paylaştı, transfer ateşini yaktı İtalya Serie A'da Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu Instagram'ın hikaye bölümünden 'aslan' fotoğrafı paylaştı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bulgar oyuncunun paylaşımını transfer mesajı olarak yorumladı.Geçtiğimiz sezon Sturm Graz'da kiralık olarak forma giyen Despodov, Avusturya ekibiyle çıktığı 21 maçta 9 gol atarken, 8 de asist yaptı. Genç oyuncu her iki kanatta ve forvet arkası bölgesinde forma giyebiliyor.Abdurrahim Albayrak'tan 'Belhanda' sorusuna dikkati çeken cevap