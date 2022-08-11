Spor Nevşehir Belediyesporun forma ve malzeme sponsoru As Holding
FUTBOL

Nevşehir Belediyespor’un forma ve malzeme sponsoru As Holding

AS Holding ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Başkanı Murat Doğanay, yeni sezon öncesi Nevşehir Belediyespor’un forma ve malzeme sponsoru oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir Belediyespor’un forma ve malzeme sponsoru As Holding
Nevşehir Belediyespor’un forma ve malzeme sponsoru As Holding

AS Holding ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Başkanı Murat Doğanay, yeni sezon öncesi Nevşehir Belediyespor’un forma ve malzeme sponsoru oldu. 2022-2023 TFF 3 .Lig Futbol sezonu için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da forma ve malzeme sponsoru belli oldu.

AS Holding ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Başkanı iş insanı Murat Doğanay, takımın tüm malzeme, antrenman ve maç formalarının sponsoru oldu. Konu ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iş insanı Murat Doğanay’a teşekkür edildi.

Bu arada kırmızı beyazlı ekip kendi tesislerinde 2. Etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Eyüp Kökverdi nezaretinde günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan Nevşehir Belediyespor, sezon öncesi 5 hazırlık karşılaşması yapacak.
Hepsi villa kazısından çıktı

Hepsi villa kazısından çıktı

​Terasların en altına gömülmüş halde bulundu.
Evlada son dokunuş

Evlada son dokunuş

​Pençe-Kilit şehidi Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı.
İki haftada 10 milyar dolar arttı

Çocuklarını kebapçıya bırakan kadın ortadan kayboldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek duyurdu: Yüzde 35 indirimli satışlar başlayacak.

​Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası.

AFAD yetkilileri harekete geçti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan o bölge için talimat verdi.

Bakan Soylu paylaştı: Hasan Najjar sınırda paketlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.