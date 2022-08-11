Nevşehir Belediyespor’un forma ve malzeme sponsoru As Holding

AS Holding ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Başkanı Murat Doğanay, yeni sezon öncesi Nevşehir Belediyespor’un forma ve malzeme sponsoru oldu. 2022-2023 TFF 3 .Lig Futbol sezonu için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da forma ve malzeme sponsoru belli oldu.

AS Holding ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Başkanı iş insanı Murat Doğanay, takımın tüm malzeme, antrenman ve maç formalarının sponsoru oldu. Konu ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iş insanı Murat Doğanay’a teşekkür edildi.

Bu arada kırmızı beyazlı ekip kendi tesislerinde 2. Etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Eyüp Kökverdi nezaretinde günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan Nevşehir Belediyespor, sezon öncesi 5 hazırlık karşılaşması yapacak.