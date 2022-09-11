Okan Buruk: Çok fazla gol kaçırdık

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2)'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, çok daha fazla gol atabileceklerini ancak son vuruşlarda kötü olduklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, maça iyi başladıklarını ve ilk dakikalarda da gol pozisyonuna girdiklerini belirterek, "1. dakikada çok net bir gol pozisyonu kaçırarak başladık. Topu çok fazla rakip kaleye getirdik. Geriye düştük ama çok net pozisyonlara girdik. Özellikle ilk yarıda. Orada gol atabilseydik daha kolay galibiyet olabilirdi. 1-1 yakalamak ve oyuna daha sonra dahil olmak, bütün bölümlerde oyuna hakimdik. İstekli ve arzuluyduk. Çok fazla gol kaçırdık, skor çok daha farklı olması gerekiyordu. Takım oyunu ortaya çıktı, ruhu oluştu. Oyun kültürümüz her geçen gün artıyor. İsteğimiz, arzumuz var. Beni en çok sevindiren ofansif anlamda, bu akşam televizyon başında oturan insanlara çok güzel bir maç izlettirdik. 3-2 olduktan sonra bile 2 net pozisyon yakaladık. Bunu devam ettirmeye çalışacağız, değerli bir galibiyet." ifadelerine yer verdi.

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Cuma günü Nef Stadyumu'ndaki oynanacak maçın hazırlıklarına yarın sabah başlayacaklarını belirterek sözlerine devam eden Buruk, "5 gün sonra bir maç oynayacağız, çok fazla hazırlanma şansımız yok. Değişiklikler yaparken biraz da onu düşündük. Maçın sonu belki 3-2 oldu, 3-3 olur mu korkusu yaşadık ama o bölümde bile net pozisyonlar kaçırdık. Fiziksel olarak geçiyoruz, oyuncularımız birbirlerini tanıdıkça daha iyi şeyler yapmaya başladı. Şimdi cuma günü kendi sahamızda oynayacağımız maçı düşüneceğiz, sabah antrenmanımız var." şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun uzun bir aradan sonra gol atmaya başlamasıyla ilgili görüşlerini de aktaran Buruk, "Kerem çok çalışıyor, en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazen üzerinizde baskı olunca istediğinizi yapamazsınız. Kerem’e hepimiz destek veriyoruz. Oyun içerisinde gelişmesi için, kenarlardan uyarılar yapıyoruz. Bence Kerem’in ihtiyacı olan şey, attığı goldü. İlk golden sonra ikinci gol geldi. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. İster istemez hepimizin üzerinden bu baskı oluşturuyor. Geçen senenin kahramanıydı Kerem, taraftarın gözünde. O yüzden böyle şeyler olabiliyor. Kerem’e güveniyoruz, Galatasaray adına gelecekte çok iyi işler yapacak." cümlelerine yer verdi.