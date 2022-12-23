Spor Okan Buruk "Icardinin bir an önce dönmesini bekliyoruz"
FUTBOL FUTBOL

Okan Buruk: "Icardi’nin bir an önce dönmesini bekliyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Keçiörengücü'nü Gomis'in golüyle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonu konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, "Seferovic'i de kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Okan Buruk'un açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Okan Buruk Keçiörengücü maçı sonrası konuştu: Seferovic’i de kazanmaya çalışacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti ve tur atladı.

Okan Buruk: "Maçı uzatmaya da taşıyabilirlerdi"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu hafta genel olarak soğuk algınlığı, girip vakaları oldu. Bununla ilgili kadroda olmayan arkadaşlarımız vardı; Yusuf ve Emre Taşdemir gibi. Geçen hafta Baran aynı şekildeydi vardı. Salı günü oynayan takımlara göre perşembe göre biraz dezavantaj. Pazar tekrar maçımız var. Kadro planlaması ne kadar süre dağıtabiliriz oyunculara, onu düşündük. Maç içinde bunu uygulamaya çalıştı. Lucas’ı 45 dakika oynatmayı düşünüyorduk. Devamında Mertens’i aldık. Hafta sonuna da oyuncularımızı tutmaya çalıştık. Oyunun genelinde çok fazla pozisyon girdik. 26 şutumuz var. 1-0 yakalamamız gerekirdi, 2’yi yakalamamız gerekirdi. Rakibimizin de çok net kaçırdığı 2 pozisyon var. Maçı uzatmaya da taşıyabilirlerdi. Zaman zaman çok fazla geçiş oldu. Doğru kararlar veremedik. Genel olarak hem hazırlık hem kupa maçıydı. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Keçiörengücü takımını da tebrik ederim. Belki iki takım da uzatmaya gitmesini istemedi" diye konuştu.

Dries Mertens, Dünya Kupası'nda Belçika ile 2 ma.ta toplamda 74 dakika süre almıştı.
Dries Mertens, Dünya Kupası'nda Belçika ile 2 ma.ta toplamda 74 dakika süre almıştı.

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’u 60-70 dakika oynatmayı planladıklarını söyleyen Buruk, "80. dakikada değiştirdik. Yorulunca değiştirmek istedik. Planımızda biraz daha erken değiştirmek var. Maçın gidişatından dolayı olmadı. Hafta sonun hazır olacak" dedi.

"Seferovic’i de kazanmaya çalışacağız"

İsviçreli forvet Seferovic hakkında ise Okan Buruk, "Bu yola çıkarken sezon başında hedefiniz şampiyonluk dedik, geniş kadro dedik. Burada 3 tane önemli ve hep aynı mevkide, benzer profiller. Gomis sezon çok iyi başladı. Icardi sonra devam etti. Seferovic’e hep şans vermeye çalışıyoruz. Dünya Kupası’nda oynamak önemli. Ondan beklentimiz var. Onunla birlikte iki tane de forvetimiz var. Onu da kazanmaya çalışacağız. Onun için şanssızlık oldu. Penaltıyı attı direkten döndü. Gol olsa onun için de değişik maç olabilirdi. Onu da toparlamaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Önemli olanın pozisyona girip devam etmek olduğunu ifade eden Buruk, "Icardi’nin bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gomis bugün oyuna girdi, golle buluştu, elinden geleni yapmaya çalıştı. Devre arası geldiğinde daha net bir şekilde o bölgeyi düşüneceğiz. Her takım bir şekilde kadrosunu geliştirmek ve desteklemek istiyor. Bizim de bununla ilgili düşüncelerimiz olabilir" ifadelerini kullandı.

Seferovic bu sezon Galatasaray'da 11 maçta forma giyerken yalnızca 2 gol kaydetti.
Seferovic bu sezon Galatasaray'da 11 maçta forma giyerken yalnızca 2 gol kaydetti.


"Kurada ilk tercihimiz İstanbul’da kalmak"

Türkiye Kupası’nda bu turda seri başı olmayacaklarını sorulması üzerine Okan Buruk, "Geçen sene 13. olarak ligi bitirmesi birçok dezavantajı yanında getirdi. Avrupa’da yokuz, Türkiye Kupası’na erken başladık. Çok fazla maç oynadık. Bu sefer de seri başı olmayacağız. İlk tercihimiz İstanbul’da kalmak. Şehir dışına çıkmayalım bizim için en iyi kura bu olur" diye cevap verdi.

Bellingham Real Madrid'e yakın
SPOR
Bellingham Real Madrid'e yakın

ÖZET | Galatasaray 1-0 Keçiörengücü
SPOR
ÖZET | Galatasaray 1-0 Keçiörengücü

ÖZET | Adana Demirspor 3-4 Rizespor
SPOR
ÖZET | Adana Demirspor 3-4 Rizespor
Son 16da derbi ihtimali

Son 16'da
derbi ihtimali

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor.
Ronaldo planı

Ronaldo planı

​Suudi Arabistan, Portekizli yıldızı elçi yapmayı düşünüyor.
Tempoyla bitirecek

Tempoyla bitirecek

​Jorge Jesus'un Trabzonspor maçındaki oyun planı belli oldu.
Süper Lig <br>kaldığı yerden

Süper Lig
kaldığı yerden

Dünya Kupası için verilen 39 günlük ara sona erdi.
Uğurcan mı <br>Altay mı?

Uğurcan mı
Altay mı?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak.
Liverpool'u devirdiler

Liverpool'u devirdiler

​Manchester City, 3-2'lik galibiyetle İngiltere Kupası'nda tur atladı.
Neşteri vuruyor

Neşteri vuruyor

Şenol Güneş bazı futbolcularda artık ısrar etmeyecek.
Galatasaray tek<br> golle turladı

Galatasaray tek
golle turladı

​Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlu etti.
Adana'da gol düellosu

Adana'da gol düellosu

​Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-3 mağlup etti.
Gaziantep FK son 16'da

Gaziantep FK son 16'da

Ziraat ​Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Uzatmada güldüler

Uzatmada güldüler

​Konyaspor, uzatmalarda Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti.
Nefret söylemi <br>bitmek bilmiyor

Nefret söylemi
bitmek bilmiyor

Dünya Kupası'nda 43 futbolcu ırkçıların hedefi oldu.
İngiltere iddiası

İngiltere iddiası

​Barcelona'nın göndereceği Depay'a Newcastle talip oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.