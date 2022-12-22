Bellingham Real Madrid'e yakın

Dünya Kupası'nın ardından turnuvada performansıyla öne çıkan isimler transfer piyasasını da şimdiden hareketlendiriyor.
Bellingham için 3 talip var
İngiltere ile gösterdiği performansla transferde adı yazılan ilk isimlerden olan İngiliz Jude Bellingham'ı 3 büyük dev takip ediyor.
Real Madrid, Liverpool ve Manchester City'nin takibinde olan Bellingham'ın nereye gideceği henüz kestirilemese de Guardiola ve Klopp, devre arası oyuncunun ikna edilmesini istiyor.
💰 Ne kadar eder ❓ pic.twitter.com/fmpbO3FvNF
💰 Ne kadar eder ❓ pic.twitter.com/fmpbO3FvNF— SPOR (@yenisafakspor) December 4, 2022
Uzun süredir Dortmund'taki gelişimini takip eden Madrid ise şu an için bu transfer için daha avantajlı durumda. Casemiro'nun sezon başı Manchester United'a transferi, Modric ve Kroos'un futbol yaşantılarının sonuna gelmesi Bellingham açısından da forma şansı konusunda olağan bir seçenek haline geliyor.
Diğer taraftan Borussia Dortmund'un bu transferden kasasına yaklaşık 150 milyon euro koyması bekleniyor.
Jude Bellingham, zoru kolaya çeviriyor.pic.twitter.com/nEC4cSqELy
Jude Bellingham, zoru kolaya çeviriyor.pic.twitter.com/nEC4cSqELy— SPOR (@yenisafakspor) October 8, 2022