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Bellingham Real Madrid'e yakın

Dünya Kupası geride kalırken şampiyonada öne çıkan yıldızların nereye transfer olacağı da şimdiden merak konusu. Bu isimlerden biri de İngiltere'nin orta sahası Jude Bellingham. Üç talibi olan 19 yaşındaki isim şu an için Real Madrid'e daha yakın duruyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jude Bellingham nereye transfer olacak? Real Madrid olağan durak!
Bellingham, Dortmund'ta 112 maçta 19 gol 21 asist yaptı.

Dünya Kupası'nın ardından turnuvada performansıyla öne çıkan isimler transfer piyasasını da şimdiden hareketlendiriyor.

Bellingham için 3 talip var

İngiltere ile gösterdiği performansla transferde adı yazılan ilk isimlerden olan İngiliz Jude Bellingham'ı 3 büyük dev takip ediyor.

19 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla 5 maçta 1 gol 1 asist yaptı.
19 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla 5 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

Real Madrid, Liverpool ve Manchester City'nin takibinde olan Bellingham'ın nereye gideceği henüz kestirilemese de Guardiola ve Klopp, devre arası oyuncunun ikna edilmesini istiyor.

Uzun süredir Dortmund'taki gelişimini takip eden Madrid ise şu an için bu transfer için daha avantajlı durumda. Casemiro'nun sezon başı Manchester United'a transferi, Modric ve Kroos'un futbol yaşantılarının sonuna gelmesi Bellingham açısından da forma şansı konusunda olağan bir seçenek haline geliyor.

Bellingham, Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol atıp, 3 asist yaptı.
Bellingham, Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol atıp, 3 asist yaptı.

Diğer taraftan Borussia Dortmund'un bu transferden kasasına yaklaşık 150 milyon euro koyması bekleniyor.

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