Spor ÖZET | Galatasaray 1-0 Keçiörengücü
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Galatasaray 1-0 Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek son 16 Turu'na kalan taraf oldu. Galatasaray-Keçiörengücü maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray 1-0 maç özeti ve golleri izle: Türkiye Kupası maç özetleri
Rashica

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve son 16 Turu'na kalmayı başardı.

Seferovic penaltı kaçırdı

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Sarı-kırmızılılar, ilk 40 dakikayı gol bulamadan geçirdi. 41. dakikada Torreira'nın yerde kalmasıyla birlikte karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seferovic penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Gomis gollerine devam ediyor

46. dakikada Torreira yerine Mertens oyuna girdi ve Galatasaray baskısını arttırarak rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı. 65. dakikada ise Seferovic'in yerine golcü oyuncu Gomis oyuna girdi. 82. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu arka direğe yerden orta yaptı ve Gomis takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmayınca Galatasaray, Keçiörengücü'nü tek golle geçerek adını son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

Galatasaray-Keçiörengücü maç özeti

Galatasaray-Keçiörengücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.

ÖZET | Adana Demirspor 3-4 Rizespor
SPOR
ÖZET | Adana Demirspor 3-4 Rizespor
Adanada gol düellosu

Adana'da gol düellosu

​Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-3 mağlup etti.
Gaziantep FK son 16da

Gaziantep FK son 16'da

Ziraat ​Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Uzatmada güldüler

Uzatmada güldüler

​Konyaspor, uzatmalarda Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti.
Nefret söylemi <br>bitmek bilmiyor

Nefret söylemi
bitmek bilmiyor

Dünya Kupası'nda 43 futbolcu ırkçıların hedefi oldu.
İngiltere iddiası

İngiltere iddiası

​Barcelona'nın göndereceği Depay'a Newcastle talip oldu.
'Hayalim <br>Modric'i getirmek'

'Hayalim
Modric'i getirmek'

1. Lig ekibinin başkanından dikkati çeken transfer itirafı.
Yeni durağı neresi olacak?

Yeni durağı neresi olacak?

Bellingham, turnuvadaki performansıyla transferin gözdesi olacak.
İki golle <br>turladılar

İki golle
turladılar

​Kayserispor adını son 16'ya yazdırdı.
'Değişiklik konumuz yok'

'Değişiklik konumuz yok'

Başkan ​Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı konusunda konuştu.
Bir sıra yükseldik

Bir sıra yükseldik

​FIFA, Dünya sıralamasını açıkladı.
Derbi için <br>skor verdi

Derbi için
skor verdi

​Ahmet Çakar Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili tahminini açıkladı.
Men edildi

Men edildi

ABD'den Nusret Gökçe'ye final yasağı.
Yeni Ibrahimovic

Yeni Ibrahimovic

​İtalya'da 89 maçta 485 gol atan Camarda konuşuluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.