ÖZET | Galatasaray 1-0 Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve son 16 Turu'na kalmayı başardı.
Seferovic penaltı kaçırdı
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Sarı-kırmızılılar, ilk 40 dakikayı gol bulamadan geçirdi. 41. dakikada Torreira'nın yerde kalmasıyla birlikte karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seferovic penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Gomis gollerine devam ediyor
46. dakikada Torreira yerine Mertens oyuna girdi ve Galatasaray baskısını arttırarak rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı. 65. dakikada ise Seferovic'in yerine golcü oyuncu Gomis oyuna girdi. 82. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu arka direğe yerden orta yaptı ve Gomis takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmayınca Galatasaray, Keçiörengücü'nü tek golle geçerek adını son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.
Seferovic'in kaçırdığı penaltı 👇pic.twitter.com/6ZUUhCF3zc
Seferovic'in kaçırdığı penaltı 👇pic.twitter.com/6ZUUhCF3zc— SPOR (@yenisafakspor) December 22, 2022
Galatasaray-Keçiörengücü maç özeti
Galatasaray-Keçiörengücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.