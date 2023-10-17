Okan Buruk: Türk futbolunun lokomotifiyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Çok maçımız var. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Hepsi çok önemli, hepsi çok değerli bizim için. Oynamayan futbolcu da çok değerli. Belki de bir sonraki maç, oynamaya aday oyuncu zaten" dedi.





Yoğun bir fikstür içerisinde olduklarının altını çizen deneyimli teknik direktör, "Yukarı doğru giden bir performansımız var. 7 maçlık yoğun bir tempoyu geride bıraktık. 3 günde bir maç oynadık. Bunu da iyi geçtik. Şu anda 6 tane daha arka arkaya maçımız var. Bunlara da en iyi şekilde hazırlanamaya, herkesi hazır tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın vizyonu, tribünleri doldurması, Türkiye'de birçok takıma örnek oluyor. Türk futbolunun marka değerini Galatasaray çok yukarıya çekti" ifadelerini kullandı.





"Milli takımı tebrik ediyorum"





Milli takıma giden oyunculardan ötürü mutlu olduğunun altını çizen Buruk, "Milli takımı tebrik ediyorum. Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın başarısı önemli. 3 oyuncumuz ilk 11'de oynadı, Kaan sonradan girdi. Hepsi önemli performans verdi. Milli takımdaki oyuncuların büyük bölümü Galatasaray ve Fenerbahçelilerden oluşuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı, milli takıma olumlu şekilde yansıdı" diye konuştu.





Şampiyonlar Ligi'ne katılıp maç kazanmanın Türk takımları için zor bir hale geldiğini belirten Buruk, "Uzun zaman hep ön elemelerde sıkıntı yaşamıştık. Bu sene bunu da kırdık. Bence Türk futbolunun yükselişi var. Bu yükselişin de lokomotifi yine Galatasaray. Üst tura çıkma adaylarından biriyiz. Sonuna kadar iddialı olacağız" dedi.









"Derbiyi kazanmak istiyoruz"





Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'la oynayacakları derbi için konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Burak Yılmaz geldi, Burak da Türk futbolu için önemli bir isim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir isim. Onun için de hayırlı olsun demek istiyorum. En iyi şekilde hazırlanacağız. Her maçı olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz. Her kazandığımız maç bir sonraki maça moral oluyor" dedi.













Hakim Ziyech'in tedavisi sürüyor





Teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech'in henüz iyileşmediğini belirterek, "Milli takıma gitti ama orada tedavisine devam ediliyor. Ayağındaki ağrıyı sanki orada tekrar olmuş gibi dışarıya lanse ettiler ama bunun hiçbir gerçeklik payı yok" ifadelerini kullandı.











