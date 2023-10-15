Burak Yılmaz'dan dirençli kadro

Genç çalıştırıcı, sakatlıklar nedeniyle henüz ilk 11'ini belirlemese de sarı-kırmızılı rakibine karşı dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Burak Yılmaz'ı en çok orta sahada Gedson ve Salih Uçan'ın oynamama ihtimali düşündürüyor. Orta sahada Hadziahmetovic ve Chamberlain'in yanında kimin oynayacağı merak konusu. Yılmaz'ın bu bölgede Bakhtiyor ya da Necip'ten birine forma vereceği ancak stoperdeki sakatlıklar nedeniyle Necip'i bu mevkiye de çekebileceği öğrenildi.