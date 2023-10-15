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Spor

Burak Yılmaz'dan dirençli kadro

Beşiktaş'ta, sakat oyuncuların durumu Burak Yılmaz'ı düşündürürken, Galatasaray derbisinde orta sahada ve savunmada fizik gücü yüksek ve dirençli bir kadroyla takımını sahaya çkarmayı planlıyor.

10:37 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in istifası sonrası takımın başına Burak Yılmaz geçmişti.

Şenol Güneş'in istifası sonrası takımın başına Burak Yılmaz geçmişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara nedeniyle eksik kadroyla çalışmalarını sürdürürken, teknik sorumlu Burak Yılmaz, cumartesi günü Galatasaray ile oynayacakları derbinin planlarını hazırlamaya başladı.


Genç çalıştırıcı, sakatlıklar nedeniyle henüz ilk 11'ini belirlemese de sarı-kırmızılı rakibine karşı dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Burak Yılmaz'ı en çok orta sahada Gedson ve Salih Uçan'ın oynamama ihtimali düşündürüyor. Orta sahada Hadziahmetovic ve Chamberlain'in yanında kimin oynayacağı merak konusu. Yılmaz'ın bu bölgede Bakhtiyor ya da Necip'ten birine forma vereceği ancak stoperdeki sakatlıklar nedeniyle Necip'i bu mevkiye de çekebileceği öğrenildi.




Savunma önlemi

Hücumda etkili oyuncuları olan Galatasaray'ı durdurmak için Beşiktaş savunması ekstra performans gösterecek. Bailly'nin sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacağı ifade edilirken, yine sakatlık nedeniyle Gana Milli Takımına gitmeyen Amartey'in önceki gün takımla idmanlara başlaması Burak Yılmaz'ı biraz rahatlattı. Ancak tecrübeli stoperin oynayıp oynamayacağı Necip'in hangi bölgede tercih edileceğine göre şekillenecek. Derbide Colley-Necip ikilisinin tercih edilme olasılığı yüksek görünüyor.







#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Süper Lig
#Galatasaray
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