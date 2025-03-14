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Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması: O yüzden kadroda yer almıyor

Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması: O yüzden kadroda yer almıyor

20:3014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın neden kadro dışı kaldığını açıkladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, kadro tercihi hakkında konuştu. Buruk, Carlos Cuesta'yı maç kadrosuna neden almadığını açıkladı.


Okan Buruk'un maç öncesi açıklamaları şu şekilde;

"Hem yabancı sayımız hem de Cuesta ufak bir darbe aldı. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı. Geçen hafta ikinci yarıdaki kadro onun dışında."


"Lemina'yı kullanıyoruz ama yüzde yüzünde değil tam olarak. Onu da maksimum seviyesine getireceğiz milli takım arasında. O yüzden bugün oyun içerisinde kullanacağız. 90 dakikalık bölümde zorlanma ve risk olduğu için onunla başlamadık."


"Burada neye ihtiyacımız var, kazanıp, maç bittiğinde 10 puanlık bir fark yakalamak istiyoruz. 10 puanı tabloda görmek önemli bizim için. Psikolojik olarak önemli bu. Onu istiyoruz. Tabii ki iyi oyun istiyoruz."






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Antalyaspor
#Carlos Cuesta

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