Okan Buruk'tan ilk açıklama: Mourinho ile arasında yaşananları anlattı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, önemli bir zafer elde ettiklerini dile getirirken Jose Mourinho'nun kendisine yaptığı fiziksel müdahaleye değindi.





Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

'Net bir şekilde ofsaytta olduğunu gördük'

"Bence çok iyi başladık maça. İlk yarıya bakınca, iki gol ve kaçırdığımız goller, ilk yarıdan 3-4'ü bulabilirdik. Rakibimizin ilk tehlikeli atağı gol oldu. Enteresan bir ofsayt çizgisi vardı. Çok tartışılacak bu. Çizilen çizgi bize de çok garip geldi. Net bir şekilde ofsaytta olduğunu gördük. Bundan daha geride olan pozisyonlara ofsayt verildi. Çizilen çizgiye inanmıyorum oradaki. Benim görüşüm ofsayt. Çok net bir şekilde ofsayt olduğunu düşünüyorum."

'Bir kupa maçıydı, tekrar lige odaklanmak zorundayız'

"Her galibiyet olumlu veya olumsuz yansır. Derbiler de öyle. Bir kupa maçıydı, tekrar lige odaklanmak zorundayız. Bugün kazanmak isteyen bir takım vardı. Bunu Beşiktaş maçında tam olarak sergileyememiştik. Psikolojik olarak tabii ki pozitif kazanmak bir şey. Oyun olarak da çok üstündük. Oyun üstünlüğümüzü de ortaya koyduk. Ne kadar iyi bir takım olduğumuza dair örnek verdik. Ayrıca 6 tane Türk oyuncu ile başladık. Onunla ilgili de çok mutluyum."

'Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz'

"Burası çok zor bir deplasman. Fenerbahçe, güçlü bir takım. Stadyum, taraftar, çok etkileyici bir atmosfer. Burada oynamak kolay değil ama biz de bir planla, her şeyi düşünerek geliyoruz. Son yıllarda iyi bir şekilde devam ediyor burada. Öz güven veriyor kazanmak ama Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Buraya gelirken her şeyi düşünüyorsunuz. Rakibimizi iyi tanıyoruz, bu büyük bir avantaj. Oyun planımız vardı. Bunu doğru uygulayan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum."





'Fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum'

"Bugün güzel bir maç oldu. İlk maçı eleştirmiştik bugün iki takım da pozisyon buldu. Saha içindeki performanslar, yedek kulübeleri, bu tür git-geller olabiliyor. Maç öncesi iki takımın hocasının birbirinin elini sıkması gerektiğini düşünüyorum. Maçtan sonra da aynı şekilde. Bunlar olmadı. Çok fazla konuşmayacağız. Fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum ama bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim."

'Çok da bu konuda abartmayacağım'

"Benim aramda bir şey olmadı. Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım."











