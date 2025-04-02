Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız maç sonu sürekli takla attı: Fenerbahçelileri çıldırttı | VİDEO

Galatasaraylı yıldız maç sonu sürekli takla attı: Fenerbahçelileri çıldırttı | VİDEO

23:212/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Sarı-kırmızılıların yıldızı maç sonu saha zemininde yaşadığı taklalı sevinciyle olay oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı.

Sarı-kırmızılılara yarı finali getiren golleri 10 ile 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti.

Karşılaşma sonrası deplasman tribününde taraftarları selamlayan Victor Osimhen'in hareketleri olay oldu.

Nijeryalı yıldız Fenerbahçe taraftarları önünde soyunma odasına sürekli takla atarak döndü.

İşte Osimhen'in maç sonu yaşadığı sevinç.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en zenginleri belli oldu: listede 32 Türk var