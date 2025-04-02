Galatasaraylı yıldız maç sonu sürekli takla attı: Fenerbahçelileri çıldırttı | VİDEO

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Sarı-kırmızılıların yıldızı maç sonu saha zemininde yaşadığı taklalı sevinciyle olay oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı.
Sarı-kırmızılılara yarı finali getiren golleri 10 ile 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti.
Karşılaşma sonrası deplasman tribününde taraftarları selamlayan Victor Osimhen'in hareketleri olay oldu.
Nijeryalı yıldız Fenerbahçe taraftarları önünde soyunma odasına sürekli takla atarak döndü.
İşte Osimhen'in maç sonu yaşadığı sevinç.