Galatasaraylı yıldız maç sonu sürekli takla attı: Fenerbahçelileri çıldırttı | VİDEO

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Sarı-kırmızılıların yıldızı maç sonu saha zemininde yaşadığı taklalı sevinciyle olay oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /5 Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve tur atladı.

2 /5 Sarı-kırmızılılara yarı finali getiren golleri 10 ile 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti.

3 /5 Karşılaşma sonrası deplasman tribününde taraftarları selamlayan Victor Osimhen'in hareketleri olay oldu.

4 /5 Nijeryalı yıldız Fenerbahçe taraftarları önünde soyunma odasına sürekli takla atarak döndü.