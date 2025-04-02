Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.





Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 10 ile 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golünü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski attı.





Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan gerginliğin ardından Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile yardımcı antrenör Salvatore Foti direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray adını yarı finale yazdırdı ve TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.





Maç sonu Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü.





Maçtan önemli dakikalar:

7' Barış Alper Yılmaz ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Eren Elmalı topla buluşuyor ve pasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor. Torreira'nın topu pası ile penaltı noktası önünde topla buluşan Sara bekletmeden vuruşunu yaptı ancak savunmada Milan Skriniar son anda araya girdi.

10' Savunma Davinson Sanchez ileri uca doğru uzun oynadı. Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştıramadığı topu Victor Osimhen ceza yayı sağ tarafında kontrol ederek ceza sahasına giriyor ve vuruşunu yaparak topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

14' Hızlı gelişen atakta Victor Osimhen'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz vuruşunu yaptı ancak bu top doğrudan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

27' Victor Osimhen topu yerden sağ köşeye nişanladı ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

🦁 Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı! #FBvGS pic.twitter.com/un42P1O876 — A Spor (@aspor) April 2, 2025

45' Savunma arkasına gönderilen pasa hareketlenen Talisca ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluştu ve yerden vuruşunu yaptı. Altıpas içerisinde Sebastian Szymanski son anda kayarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

İKİNCİ YARI

52' Sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

56' Sağ çaprazda topla buluşan Yunus pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Gabriel Sara vuruşunu yapıyor ancak kaleci İrfan Can Eğribayat bir kez daha gole izin vermedi.

70' Savunma arkasına gönderilen pasa hareketlenen Youssef En-Nesyri ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu ve dönerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay Güvenç son anda açıyı kapatmayı başardı.

78' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Gabriel Sara ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yapıyor ve altıpas alanına düşen topu Lucas Torreira tamamlamak istiyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

90' İki takım yedek kulübeleri arasında gerginlik çıktı. Olaylar durulduktan sonra hakem Cihan Aydın, Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'a Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.





FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR:

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, 3 MAÇ ARANIN ARDINDAN FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers ile oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, 3 maç aranın ardından formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Rangers ile oynanan rövanş maçı ile Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında forma giyememişti. 28 yaşındaki futbolcu, 3 maç aranın ardından sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.





FRED GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin, Süper Lig'in 28'inci haftasında Samsunspor ile oynadığı maçın ardından arka adalesinde ağrı hisseden Fred, Galatasaray maçıyla sahalara geri döndü. Arka adalesindeki zorlanma sebebiyle ligde oynanan Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde yer aldı.





DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı kapalı gişe oynandı. Fenerbahçe taraftarı, satışa çıkan biletleri günler öncesinden bitirmişti. Sarı-lacivertliler, derbi maçta tribünleri tamamen doldurarak takımına destek oldu.





VOLKAN KONAK UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde unutulmadı. Dev derbi öncesi stadyumda Volkan Konak şarkıları çaldı.





KALE ARKASI TRİBÜNÜNDE BAYRAK ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar Okul Açık tribününde ‘Son sözü Fenerbahçe söyleyecek' ve ‘Şampiyonluk şarkılarıyla dalgalansın bayrağın burada' pankartı açtı. Ayrıca kale arkasında yer alan çok sayıda bayrak ile de görsel şölen oluşturuldu.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI



