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Spor

Okan Buruk'tan Yunus Akgün açıklaması: Kulübümüze gelen teklifler ve görüşmeler var

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederek tur için avantajı kaptı. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

00:41 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederek tur için avantajı kaptı. Cimbom'un tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük.


Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var. Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı ama bu sonuç bizim için sevindirici. İkinci maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Torreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı.


Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık. Bunlar çok önemli. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir Galatasaray olacak. Bunu net bir şekilde göstereceğiz.


Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım.



Yunus takımdaki en iyilerden biriydi. Yorulana kadar çok iyiydi, maçın iyilerindendi. Kulübümüze gelen teklifler ve görüşmeler var. Son kararı kulübümüz verecek. Bu kulüpte yetişmiş ve büyümüş, seviyoruz ve güveniyoruz. Bununla ilgili net bir şey önümüzdeki günlerde belli olacaktır.



#Okan Buruk
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
35 dakika önce
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