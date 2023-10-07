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Spor

Okan Buruk'tan Zaha ve Ndombele açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi. Buruk aynı zamanda Zaha ve Ndombele hakkında da açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
21:55 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray maç fazlasıyla liderlik konumunda bulunuyor.

Galatasaray maç fazlasıyla liderlik konumunda bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"İyi bir takıma karşı oynadık"

"Klasik olacak ama kötü bir zemin vardı. Bir çok yerde olduğu gibi kötüydü zemin. Sıcak ve nem oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman üzerimizde yorgunluk gördük. genel olarak top bizdeydi. Rakibimiz iyi savundu, geçişleri de kullanmaya çalıştı. Net pozisyonlara girdik. Rakibimize de net pozisyon verdik. Maçın sonunda 2 tane daha net pozisyonu değerlendiremedik. İyi bir takıma karşı oynadık."


"Yorgunluk ortaya çıktı"

"Rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Dinlenmeye ve hazırlanmaya süreleri oluyor. Biz yoğun bir 7 maçlık maç temposunun içindeydik. Burada da kazanarak bitiriyoruz. Oyun çok iyi değildi. İkinci yarı yorgunluğumuz ortaya çıktı. 1-0'dan sonra savunmada iyi işler yapsak da net pozisyon verdik."


"Zaha'yı sağlıklı kullanmaya çalışıyoruz"

"Ndombele'ye 60 dakikanın yeteceğini düşünüyorduk, değiştirdik. Zaha'yı en sağlıklı şekilde kullanmaya çalışıyorum. 1-0'dan sonra onu da kenara aldım."


"Milli aradan sonra bizimle olacak"

"Ziyech kendini denedi ama ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değiller, uzun süre maç oynamadılar. Bizde de 3 maça çıkınca ayağında bir ağrı oluştu. Milli aradan sonra bizimle olacağını düşünüyoruz."













#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
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