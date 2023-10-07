Süper Lig'in 8. hatasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takı 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Davinson Sanchez ve 87. dakikada Mauro Icardi kaydetti.





Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı. Milli ara sonrasında sarı-kırmızılılar sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.





Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasının dakika dakika özeti

5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

48. dakikada Tete'nin ceza sahası sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafayla şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

57. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Icardi'nin şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle kornere gitti.

58. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın sağ köşeden kazandığı kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Icardi'nin indirdiği topu kale çizgisi önünde bulan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

78. dakikada Safuri'nin ortasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Assombalonga'nın sol çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin sağından filelere gönderdi: Hakem Zorbay Küçük, ofsayt itirazı üzerine gidilen VAR incelemesi sonrası golün geçerli olduğunu ilan etti: 0-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.











