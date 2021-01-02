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Omar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Her şey olumlu gidiyor

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Vedat Kaya, "Sol gözde belirgin görme artışı, sağ gözde de toparlanma var. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor" dedi. Kulüp doktoru Yener İnce ise "Bizim önceliğimiz oyuncunun sağlığı. İyileşmesini sağlamak. Ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı.

Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı.

Evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Omar'ın doktoru Vedat Kaya ve Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, oyuncuyla ilgili şu bilgileri verdi;

Vedat Kaya: Sağ gözde büyük bir toparlama var

  • "İlk önce, durumu değerlendirdikten sonra medikal tedaviye başladık. Yılbaşı gecesi 4'te bitti müdahalemiz. Bugün, daha önce yapmayı düşündüğümüz bir müdahalede bulunduk. Bundan sonra rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Görme olarak sağ gözde büyük bir toparlama var. Sağ gözde büyük bir ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek için bir işlem yaptık. Şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Görme muhakkak etkilenir bu durumdan. Sağ göz, sol göze göre biraz daha kötü durumda."

Omar'ın sağlık durumuyla ilgili hastane önünde açıklama yapıldı.
Omar'ın sağlık durumuyla ilgili hastane önünde açıklama yapıldı.
DHA

Yener İnce: Şu an ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile

  • "Omar yılbaşı gecesi tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun diliyoruz. Omar'ın tedavi olduğu iki hastaneye de teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye'nin en iyilerinden olduğuna inandığımız Vedat hocamız hastayı karşılayan doktorlardan. Onlar yılbaşı gecesi Omar'ı karşıladılar. Hocamızla girdik yeni yıla. Onlara teşekkür ediyoruz. Olayın olduğu andan beri geceli gündüzlü burada kendisi. Bugün bir işlem yaptık Omar'a. Planlanan bir işlem. Ben oyuncunun ne zaman döneceğiyle ilgili sorular oluyor. Bizim önceliğimiz oyuncunun sağlığı. İyileşmesini sağlamak. Ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile. Bir de çirkin iddialar konuşuluyor ortalıkta. Bunlara itibar edilmemesini diliyoruz. Hastanede çok deneyimli bir ekibimiz var."

Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı
Omar'ın başına gelen talihsizliğin perde arkasından duygusal bir hikaye çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoui'nin yeni yıl öncesinde down sendromlu çocuğunu eğlendirmek için havai fişek yaktığı ve sonrasında bu talihsiz olayı yaşadığı öğrenildi.Omar'ın iki gözünde de sorun olduğu ancak sarı kırmızılı kulübün bu konuda uzman bir doktor ile iletişime geçtiği öğrenildi. Oyuncunun yapılacak yeni kontrollerin ardından gözündeki durumun netlik kazanacağı öğrenildi.Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Norveçli futbolcu, sarı kırmızılı kulübün ilk 11 oyuncusuydu. Omar, önceki günlerde de koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.Video: Omar'ın doktorundan açıklama: \"Durumu düne göre daha iyi\"Galatasaraylı Omar Elabdellaoui görme kaybı yaşayacak mı? Abdurrahim Albayrak açıkladı

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