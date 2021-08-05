Ömer Faruk Beyaz'ın attığı gol antrenmana damga vurdu

Fenerbahçe'nin altyapısında çıkma 17 yaşındaki genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk, yeni takımında gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Stuttgart'a katıldığı ilk hafta antrenmanda, haftanın oyuncusu seçilen genç oyuncu, hocasının gözüne girmeye devam ediyor. Ömer Faruk Beyaz, bu hafta antrenmanda attığı şık golle alkış topladı. Klas bir hareketle topu oyuncudan kurtaran Ömer Faruk, 2 kişi arasından topu filelere gönderdi.
- Fenerbahçe'den bedelsiz bir şekilde transfer edilen Ömer Faruk Beyaz, 2025 yılına kadar Stuttgart forması giyecek.
⚽Stuttgart'ın bedelsiz olarak Fenerbahçe'den transfer ettiği Ömer Faruk Beyaz, antrenmanda harika bir gol attı. pic.twitter.com/vP3nOCED2F
⚽Stuttgart'ın bedelsiz olarak Fenerbahçe'den transfer ettiği Ömer Faruk Beyaz, antrenmanda harika bir gol attı. pic.twitter.com/vP3nOCED2F— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 5, 2021