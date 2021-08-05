Spor Ömer Faruk Beyazın attığı gol antrenmana damga vurdu
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Ömer Faruk Beyaz'ın attığı gol antrenmana damga vurdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın, Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ömer Faruk Beyaz, antrenmanda attığı golle alkış topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ömer Faruk Beyazın attığı gol antrenmana damga vurdu
Ömer Faruk Beyaz'ın topa vuruş anı.

Fenerbahçe'nin altyapısında çıkma 17 yaşındaki genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk, yeni takımında gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Stuttgart'a katıldığı ilk hafta antrenmanda, haftanın oyuncusu seçilen genç oyuncu, hocasının gözüne girmeye devam ediyor. Ömer Faruk Beyaz, bu hafta antrenmanda attığı şık golle alkış topladı. Klas bir hareketle topu oyuncudan kurtaran Ömer Faruk, 2 kişi arasından topu filelere gönderdi.

  • Fenerbahçe'den bedelsiz bir şekilde transfer edilen Ömer Faruk Beyaz, 2025 yılına kadar Stuttgart forması giyecek.

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