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​Öncü Spor 12 branşta spor müsabakası düzenleyecek

Öncü Spor 12 branşta spor müsabakası düzenleyecek

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü son dönemde yaptığı yoğun spor faaliyetleri ile dikkat çekiyor. Ücretsiz Besyo hazırlık kursları ve Kudüs Koşusu gibi önemli projelere imza atan Öncü Spor, spor ve gençlik üzerine yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün organize ettiği İstanbul İmam Hatip Liseleri Spor Oyunları 2 Ocak - 2 Nisan arasında gerçekleşecek.

​Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün organize ettiği İstanbul İmam Hatip Liseleri Spor Oyunları 2 Ocak - 2 Nisan arasında gerçekleşecek.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul’da bulunan tüm İmam Hatip Liseleri arasında 12 farklı branşta spor müsabakaları düzenlenecek. 15 bin sporcu öğrencinin katılımı beklenen Spor Oyunları Projesi’nde başvurular 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla alınmaya başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen Spor Oyunları Projesi 02 Ocak - 02 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • Öncü Spor Genel Başkanı Yavuz Kurt proje ile ilgili yaptığı açıklamada; sporu gençlerimizde bir yasam tarzı haline getirmeye çalıştıklarını ve ahlakı ile spora kimlik kazandıran gençler arzuladıklarını ifade etti.

Öncü Spor’un yüzlerce lisanslı sporcu ve birçok branşta faaliyetleriyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulayan Yavuz Kurt, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde müsabakalar organize etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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