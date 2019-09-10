Oyun felsefemiz yine hücum olacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)H Grubu’nda deplasmanda karşılaşacağımız Moldova maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 4 maçın sonunda 12 puanlı 3 takımdan biri olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Gruptaki 3 takımın kendi aralarındaki maçlar dışında puan kaybetme lüksü kalmadı. Andorra karşısında tarihi bir fark beklememize rağmen tek gollü bir galibiyet aldık. Sonuçta 3 puan 3 puandır. Moldova karşısından da galibiyetle ayrılıp 6 puanlık etabı kayıpsız geçmek istiyoruz” dedi. Takım içindeki gençlerin bu tür maçlarda disipline ve oyun planına sadık kalmalarının sevindirici olduğunu belirten Güneş, “Andorra karşısında 90 dakika rakibe baskı kurmamıza rağmen golü bulmakta güçlük çektik. Daha erken atsak belki fark olacaktı. Ancak oyuncularımız 90 dakika plana sadık kalmaları ve gençlerimizin oyundan kopmamaları o maç adına sevindiriciydi. Bu disiplini Moldova maçında olacağı gibi her maçta da oyuncularımdan bekliyorum” ifadelerini kullandı. Elemeleri maç maç düşündüklerini ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Her maça ayrı ayrı konsantre oluyoruz. Andorra bitti Moldova’ya konsantreyiz. Final maçımızı Fransa ile oynayacağımızı söyledim ancak planda olmayan bir kayıp bütün avantajlarımızı yitirmemize sebep olabilir. Galip gelerek 6 puanlık etabı firesiz atlatmak istiyoruz. Bu güce sahibiz” diye konuştu.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde oynadığı 5 maçta aldığı 4 galibiyetle 12 puan toplayan Türkiye, 6. maçında bugün deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

Türkiye A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Başkent Kişinev’deki Zimbru Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak. Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

574 maçta 218 galibiyet

A Milli Futbol Takımımız, Moldova ile bugün oynayacağı maçla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

Elimizden geleni yapacağız



Türkiye’yi konuk edecek Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Semen Altman, Türkiye maçı öncesinde temkinli konuştu. Hem savunmada hem hücumda dengeli oynamaları gerektiğini söyleyen Altman, takımın iyi bir durumda olduğunu belirterek, “Türkiye’yi detaylı bir şekilde inceledik. Maç planımızı yaptık. Türkiye karşısında hem savunmada hem de hücumda dengeli bir oyun oynamalıyız. Elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Moldova’ya hiç yenilmedik

A Milli Takımımız, Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı. Milliler 25 gol atarken, filelerinde ise 3 gol gördü.

Türkiye-Yeni Zelanda: 101-102 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemesi oynamaya hak kazandı.