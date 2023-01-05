ÖZET | Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 6-0 galibiyetle ayrıldı.
Maçın gollerini 29. dakikada Belhanda (P), 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikda N'Diaye (P) ve 82. dakikada Gökhan Töre attı.
Alınan bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30'a çıkartırken, İstanbulspor 11 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor Başakşehir'e konuk olacak. İstanbulspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Adana Demirspor-İstanbulspor maçından dakikalar
- 7. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.
- 19. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ethemi’nin şutu kaleci Ertaç’da kaldı.
- 25. dakikada Gökhan İnler’in ara arasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen, Okan Erdoğan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
- 28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Belhanda’nın şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi.
- 29. dakikada VAR kararıyla kaleci Jensen’in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan penaltının tekrar kullanmasına karar verdi. Bir kez daha penaltıyı kullanan Belhanda, topu ve kaleci ayrı köşelere gönderdi. 1-0
- 33. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan yaptığı ortada, Ndiaye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Jensen son anda topa uzanarak kornere çeldi.
- 42. dakikada topu önünde bulan Belhanda, ceza yayının etrafında yerden şutunu çekerken kaleci Jensen ayağıyla topu çeldi. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu, kaleci Jensen gole izin vermedi.
Adana Demirspor-İstanbulspor maç özeti
Adana Demirspor-İstanbulspor maç özetini izlemek için tıklayınız.