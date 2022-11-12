ÖZET | Fenerbahçe 1-2 Giresunspor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk yarıda Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Giresunspor cevabı 71. dakikada ve 83. dakikada Sainz ile verdi ve bu sezon sahasında ilk kez kaybetti

Sarı-lacivertlilerde ise Joao Pedro 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe-Giresunspor maç özeti

Karşılamanın henüz ilk dakikasında sarı lacivertliler, Valencia ile girdiği pozisyondan yararlanamadı. Fenerbahçe 13. dakikada duran top organizasyonunda Serdar Aziz'in golüyle öne geçti fakat pozisyon içerisinde Joao Pedro'nun faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu üst üste çalımlarla ceza sahası içerisine girerken, Quinteros'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. 19. dakika topun başına geçen Enner Valencia skoru 1-0'a getirdi.

İlk yarıda özellikle Ferdi Kadıoğlu ile birlikte sağ kanattan pozisyonlar üretmeye çalışan Fenerbahçe, üçüncü bölgede alışık olduğumuz baskıyı kuramadı. Karşılamanın 39. dakikasında sarı lacivertlilerde Joao Pedro ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı Giresunspor baskısıyla başlarken, her iki takım da net pozisyonlar üretemedi. 70. dakika Giresunspor, Borja Sainz'ın ceza sahası içerisinden attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Serdar Aziz'in yaptığı hatayı değerlendiren Borja Sainz skoru 2-1'e getirdi.

Ve maç 2-1 tamamlandı.

Fenerbahçe-Giresunspor maç özeti izle

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