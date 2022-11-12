Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den kötü haber

Trabzonspor'da sezon başında sakatlanan ve dönüşü merakla beklen Dorukhan Toköz’den bordo-mavililere kötü haber geldi.

61 Saat'in haberine göre; 26 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilen sol dizi enfeksiyon kaptı.

Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan'ın dönüş süresinin yaklaşık 1,5 ay daha uzadığı bildirildi.

Dorukhan Toköz: "Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım." pic.twitter.com/1lySRBp8ng — SPOR (@yenisafakspor) September 4, 2022