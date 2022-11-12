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Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den kötü haber

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz'ün tedavi süreci uzadı. Başarılı futbolcunun bir kez daha bıçak altına yattığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Dorukhan Toközün sağlık durumu nasıl?
Dorukhan Toköz, 5. haftada oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanmıştı.

Trabzonspor'da sezon başında sakatlanan ve dönüşü merakla beklen Dorukhan Toköz’den bordo-mavililere kötü haber geldi.

61 Saat'in haberine göre; 26 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilen sol dizi enfeksiyon kaptı.

Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan'ın dönüş süresinin yaklaşık 1,5 ay daha uzadığı bildirildi.

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