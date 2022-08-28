MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 1-0 Hatayspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Hatayspor'u, Hajradinovic'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa - Hatayspor maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Kasımpaşa - Hatayspor maç özeti izle

3. dakikada Sadık Baş ile Valentin Eysseric arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Sadık Baş.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.

7. dakikada Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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36. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic takımını öne geçiren golü atıyor.

40. dakikada Mamadou Fall sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

61. dakikada Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mortadha Ben Ouanes ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

78. dakikada Sol çaprazdan Kevin Varga ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

84. dakikada Erdem Çetinkaya ile Mehdi Boudjemaa arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Erdem Çetinkaya. Yarı alanın ortalarından Atakaş Hatayspor takımı oyuna başlayacak.

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Müsabaka 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle sona eriyor.