Spor ÖZET | Real Madrid - Valencia 1-1 (4-3)
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ÖZET | Real Madrid - Valencia: 1-1 (4-3)

İspanya Süper Kupası'nın ilk yarı final maçında penaltılar sonrasında Valencia'ı 5-4 mağlup eden Real Madrid finale yükseldi. Maçın özetine ve gollere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Real Madrid - Valencia: 1-1 (4-4) maç özeti golleri izle
Real Madrid finalde, Real Betis-Barcelona eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, Fransız forvet Karim Benzema'nın 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya golle başlayan Valencia 46. dakikada Samuel Lino ile skora eşitliği getirdi. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar gol getirmeyince maçın normal süresi 1-1 sona ererek, uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince, penaltı atışlarında rakibine karşı 4-3'lük üstünlük sağlayan Real Madrid, 5-4'lük skorla finale adını yazdırdı.

İsviçreli Eray Cömert ile İspanyol Jose Luis Gaya, Valencia'da penaltı atışlarını kaçıran futbolcular oldu. Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar ilk 11'de sahaya çıkıp, maç sonuna kadar oynadı.

Diğer yandan Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Lucas Vazquez (Dk. 68) sakatlıktan, Eder Militao da (Dk. 75) saha içinde başının dönmeye başlamasından dolayı oyundan alındı.

Real Madrid-Valencia maç özeti

İki İtalyan karşı karşıya geldi

Bu arada yarı final maçı Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Valencia'da Gennaro Gattuso olmak üzere iki İtalyan teknik adamın mücadelesine de sahne oldu.

Gattuso'nun futbolcu olduğu dönemde Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Ancelotti (2001-2009), Napoli'yi çalıştırdığı sırada (2019 Aralık) ise görevden alınıp yerine Gattuso'nun getirilmesiyle eski futbolcusuyla arasında soğukluk yaşamıştı.

Kupada ikinci yarı final maçı yarın Barcelona ile Real Betis takımları arasında oynanacak.

Süper Kupa tarihinden başlıklar

İspanya Süper Kupası'nı Barcelona 13, son şampiyon Real Madrid ise 12 kez müzesine götürdü. İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga 1. ve 2.siyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu, bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

  • Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.

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