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ÖZET | Rennes - Fenerbahçe: 2-2

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Rennes - Fenerbahçe: 2-2
Fenerbahçe, deplasmandan 1 puanla döndü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltti.

Maçtan dakikalar;

7. dakikada İsmail’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi’nin şutunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada sol kanattan Mert Hakan’ın ortasında ceza sahası içinde Gustavo’nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

25. dakikada ceza sahası sol çaprazdan İrfan Can’ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

52. dakikada savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Terrier, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Martin Terrier’in savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Lovro Majer, Altay’ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

60. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahasına sokulup çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+1. dakikada Bourigeaud, ceza sahası içinde Valencia’yı düşürünce hakem penaltı kararı verdi.

90+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Valencia topu ağlara gönderdi. 2-2

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Luan Peres devam edemedi

  • Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rennes'in 54. dakikada kaydettiği golü engellemek isterken kale direğine çarpan 28 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 3 dakika kadar sahada tedavi edildi. Maça devam edemeyen savunma oyuncusu, sedyeyle kenara alınırken yerine 57. dakikada Ezgjan Alioski oyuna girdi.

VAR, kırmızı getirdi

  • Müsabakanın 83. dakikasında Rennes, 10 kişi kaldı. Ev sahibi takımın bir atağının ardından 81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Rennes'den Hamari Traore arasında yaşanan sürtüşmede İrfan Can yerde kaldı. Maçın hakemi 82. dakikada Traore'ye sarı kart gösterdikten sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve 83. dakikada Traore'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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