Pascal Nouma taraftara saldırdı: Parmaklarını kırdı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma, film setini birbirine kattı. Oyunculuk yapan Nouma, film setinde bir gencin parmaklarını kırdı.

Sabah'ın haberine göre; Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi. Eski futbolcuyla fotoğraf çektirmek isteyen bir gencin, fotoğraf esnasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapması fitili ateşledi.

Jandarma, karakola götürdü

Bunu gören Pascal Nouma'nın, çılgına döndüğü ve gence yumruk attığı iddia edildi. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma'nın gence vurmaya devam ettiği parmaklarını kırdığı ifade edildi.

Parmağı kırılan genç, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.



