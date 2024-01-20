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Spor

Kartal Pendik'te dağıldı: Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri dakika 4' Umut Nayir, 70' Halil Akbunar, 74' Mame Thiam ve 82' Nuno attı. Siyah-beyazlılar, ligde iki maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 35 puanla 4. sırada kaldı. Pendikspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna göz atmak için haberin içerisine bakabilirsiniz.

20:51 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:12 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a farklı mağlup oldu.
Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a farklı mağlup oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi.


Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı.


Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 4' Umut Nayir, 70' Halil Akbunar, 74' Mame Thiam ve 82' Nuno attı.


Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 35 puanla 4. sırada kalırken Pendikspor puanını 19'a yükselterek küme düşme hattında 19. sırada yer aldı.


Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.


PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SKORU

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.

4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.


29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.


74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.

Mücadelede kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ

Pendikspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

Santos'tan 8 Türk oyuncu tercihi

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, mücadelenin ilk 11'inde 8 Türk futbolcuya şans verdi.

Santos, Pendikspor karşılaşmasının ilk 11'inde yerli isimlerden Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'a görev verdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG 21. HAFTA SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Pendikspor
#Süper Lig
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