Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 4' Umut Nayir, 70' Halil Akbunar, 74' Mame Thiam ve 82' Nuno attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 35 puanla 4. sırada kalırken Pendikspor puanını 19'a yükselterek küme düşme hattında 19. sırada yer aldı.

Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.