Pep Guardiola: İnanılmaz bir kaos içindeyiz

Pep Guardiola: İnanılmaz bir kaos içindeyiz

13:3321/03/2026, Cumartesi
AA
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dünyanın kaos içinde olduğunu ancak buna rağmen kimsenin harekete geçmediğini ifade etti.

Pazar günü oynanacak İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finali öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, bir muhabirin Arsenal maçıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Guardiola, "Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Her şey perde arkasında gerçekleşiyor. Dünya çökecek ve biz hala bir tarafın ya da diğer tarafın karanlık sanatlarından bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var." şeklinde konuştu.

Arsenal ile Manchester City arasındaki final, pazar günü saat 19.30'da Wembley Stadı'nda oynanacak.



