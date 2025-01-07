Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat'i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Ayrıca Philadelphia 76ers sahasında Phoenix Suns kaybetti: Adem Bona 4 sayı ile oynadı
NBA'de 9 maç yapıldı. Kings, konuk ettiği Heat'i uzatmanın ardından 5 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kings'te DeMar DeRozan, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Heat'te Tyler Herro, 26 sayı atarken performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 109-99 yendi. Suns'ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi. 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 5 ribaunt, 1 blok kaydederken Tyrese Maxey'in 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 108-106 mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. Clippers'ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı kaydetti.
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113
New York Knicks-Orlando Magic: 94-103
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106
Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)