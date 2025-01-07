Philadelphia 76ers sahasında Phoenix Suns kaybetti: Adem Bona 4 sayı ile oynadı

NBA'de 9 maç yapıldı. Kings, konuk ettiği Heat'i uzatmanın ardından 5 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kings'te DeMar DeRozan, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Heat'te Tyler Herro, 26 sayı atarken performansı galibiyet için yeterli olmadı.