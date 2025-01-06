NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets Los Angeles Lakers'ı yendi

NBA'de 6 maç yapıldı. Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 4 sayı farkla mağlup ederken Şengün, 14 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile oynadı. Rockets'ta Jalen Green, 33 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Lakers'ta ise Anthony Davis 30, LeBron James ve Austin Reaves ise 21'er sayı ile oynadı.