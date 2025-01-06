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NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets Los Angeles Lakers'ı yendi

NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets Los Angeles Lakers'ı yendi

10:106/01/2025, Pazartesi
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NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attı
NBA'de Alperen Şengün'ün 14 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 119-115 yendi.

NBA'de 6 maç yapıldı. Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 4 sayı farkla mağlup ederken Şengün, 14 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile oynadı. Rockets'ta Jalen Green, 33 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Lakers'ta ise Anthony Davis 30, LeBron James ve Austin Reaves ise 21'er sayı ile oynadı.


Thunder'dan üst üste 15. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 105-92 yenerek art arda 15. galibiyetine ulaştı. Batı Konferansı'nda 30 galibiyetle zirvede bulunan Thunder'da, Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Celtics'te ise Jayson Tatum, 26 sayı, 10 ribaunt ile oynarken mağlubiyete engel olamadı.


Cavaliers'tan üst üste 10. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 115-105 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, Jarrett Allen 19 sayı ve 11 ribauntla oynadı. Hornets'ta ise LaMelo Ball ve Brandon Miller, 24'er sayı attı.


Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 115-105

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 98-110

Orlando Magic-Utah Jazz: 92-105

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 119-115

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 99-129

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 105-92





#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets

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