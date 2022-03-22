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Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmasında Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

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Haber Merkezi İHA
Portekiz - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Daniel Siebert

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı final karşılaşmasında A Milli Takım, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45’te Estdio do Drago Stadyumu’nda Portekiz ile karşılaşacak.

Maçı Alman hakem yönetecek

  • Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Scharer olacak.

Daniel Siebert daha önce milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde oynadığı Karadağ mücadelesinde düdük çalmış, Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.

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