|
Spor

Portekiz - Fransa | Canlı izle - Canlı skor

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Portekiz ile Fransa karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekiz - Fransa maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:16 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Portekiz - Fransa
Portekiz - Fransa

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final ilk maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Hamburg Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.


İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 28 mücadeleyi Fransa 19, Portekiz 6 kez kazanırken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.


PORTEKİZ - FRANSA MUHTEMEL 11

Portekiz:Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Vitinha, Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao, Ronaldo

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Griezmann, Thuram, Mbappe


PORTEKİZ - FRANSA CANLI İZLE

Portekiz - Fransa maçını canlı izlemek için

PORTEKİZ - FRANSA CANLI SKOR


EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ


#Portekiz
#Fransa
#EURO 2024
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt başvurusu ücreti ne kadar olacak?