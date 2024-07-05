Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final ilk maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Hamburg Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 28 mücadeleyi Fransa 19, Portekiz 6 kez kazanırken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.
PORTEKİZ - FRANSA MUHTEMEL 11
Portekiz:Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Vitinha, Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao, Ronaldo
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Griezmann, Thuram, Mbappe