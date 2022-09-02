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ÖZET | Leicester City - Manchester United: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United deplasmanda Leicester City'yi 1-0 mağlup etti. Premier Lig'de haftanın kapanış karşılaşmasında Leicester City'yi 1-0 yenen Manchester United, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Peki Leicester City - Manchester United maçında golü kim attı? Leicester City - Manchester United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig özetleri: Leicester City - Manchester United maçının özeti
Manchester United arka arkaya 3 maç kazandı.

İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı.

Leicester City-Manchester United maçında Jadon Sancho'nun attığı gol

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golü, 23. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Manchester United, 9 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Dördüncü yenilgisini yaşayan Leicester City ise bir puanla son sırada kaldı.

Ronaldo yedek başladı

Bu sezon Manchester United'da kalacağını açıklayan Cristiano Ronaldı, Leciester City mücadelesine yedek başladı. Adı Fenerbahçe ile de anılan oyuncu, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil oldu.

Leicester City - Manchester United maçının özeti

Leicester City - Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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