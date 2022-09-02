ÖZET | Leicester City - Manchester United: 0-1

İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı.
Leicester City-Manchester United maçında Jadon Sancho'nun attığı gol
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golü, 23. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Manchester United, 9 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Dördüncü yenilgisini yaşayan Leicester City ise bir puanla son sırada kaldı.
👀 Marcus Rashford asist, Jadon Sancho gol!
🔴 Manchester United, Leicester City deplasmanında 1-0 önde! #PL pic.twitter.com/GCheB1AcNG
👀 Marcus Rashford asist, Jadon Sancho gol!
Ronaldo yedek başladı
Bu sezon Manchester United'da kalacağını açıklayan Cristiano Ronaldı, Leciester City mücadelesine yedek başladı. Adı Fenerbahçe ile de anılan oyuncu, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil oldu.
Leicester City - Manchester United maçının özeti
Leicester City - Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız.