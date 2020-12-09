Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi

UEFA'nın PSG-Başakşehir maçına atadığı hakemlerin temsilcimize takınmış olduğu ırkçı tutum sonrasında Başakşehirli futbolcular soyunma odasına gitti. Mücadelenin dördüncü hakeminin antrenör Pierre Webo'yu 'Atın şu Negro'yu' ifadesini kullandığı öğrenildi. Yaşanan skandalın ardından "No to racism" de demek, "Negro" ne anlama geliyor gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranmaya başladı.

Paris'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmedi UEFA'nın PSG-Başakşehir maçına atadığı hakemlerin temsilcimize takınmış olduğu ırkçı tutum sonrasında Başakşehirli futbolcular soyunma odasına gitti. Mücadelenin dördüncü hakeminin antrenör Pierre Webo'yu 'Atın şu Negro'yu' ifadesini kullandığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Demba Ba da büyük tepki gösterdi.Başakşehir heyeti yaşananlardan sonra bir özür bekledi ve kararın değiştirilmesini istedi. Ancak UEFA heyetinden konuyla ilgili bir düzeltme yapılmadı.Öte yandan PSG'li futbolcular Neymar ve Mbappe'nin dördüncü hakem için, 'O zaman o da sahadan atılacak' ifadesini kullandığı öğrenildi.Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'ten resmi açıklama;"PSG - Başakşehir maçı, yarın kaldığı yerden başlayacak."İşte yaşananlar;Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılıkCumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşımCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG maçında Webo'ya yapılan ırkçı söyleme sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erdoğan; 'Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız' ifadelerini kullandı.Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020 Devletin en üst kademesinden üst üste tepkiler Irkçılık yapan dördüncü hakem Sebastian Colţescu kimdir?Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Colţescu, iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu'ya dair İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson şu sözleri sarf etmişti:"Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük."Irkçı ifadeyi sarf eden Sebastian Colţescu Romanya'da skandalların hakemi olarak biliniyor. Çok kötü yönetim gösterdiği maçlarla FIFA listesinin dışında kalmıştı. Yıllar sonra tekrar maç almaya başlamıştı.Rumen gazeteci Emanuel Roşu;"Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye maymun tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti."

NO TO RACİSM NE DEMEK?

No to Racism, Türkçe'de Irkçılığa Hayır anlamına gelmektedir.

NEGRO NE DEMEK?

Negro kelime kullanımı açısından tamamen ırkçı unsurlar içerir ve İspanyolca'da siyah demektir.

00:51 dk 08 Aralık 2020 Yeni Şafak PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya 'Irkçılık' yapıldı. Mücadelenin dördüncü hakeminin Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı belirtildi. UEFA delegesi olay yerinde!.





WEBO KİMDİR?

Tam adı Pierre Achille Webo Kouamo olan Kamerunlu oyuncu 20 Ocak 1982'de dünyaya geldi.

1 metre 81 santimetre boyundaki golcü oyuncu profesyonel kariyerine 2000 yılında Uruguay'da Club Nacional de Football takımında başladı. 3 yıl forma giydiği Uruguay'da 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Webo, 21 maçta 15 gol kaydetti. Webo 2002 senesinde ise Sudamericana Kupasında gol kralı olma başarısı gösterdi.

2003 yılında İspanya 2. lig ekiplerinden Leganés'e transfer olan Pierre Webo'yu aynı senenin yaz döneminde La Liga takımlarından Osasuna kadrosuna kattı. 4 sezon Osasuna forması giyen golcü oyuncu 114 maçta 20 gol attı. 2007 yılında Mallorca'ya transfer olan yıldız futbolcu 5 sezon mücadele ettiği İspanyol ekibinde çıktığı 113 karşılaşmada ağları 27 kez havalandırdı.

2011-2012 sezonunun başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kadrosuna kattığı Webo ilk sezonunda lig ve kupada 37 maça çıkarken; 15 gol kaydetti. 2012-2013 sezonunun ilk yarısında da 19 karşılaşmada forma giyen Pierre Webo rakip ağlara 9 gol gönderdi.

Kamerun Milli Takımı'nda da yer alan golcü oyuncu, 49 maçta 16 gol attı. Kamerun formasıyla 2 kez Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Webo, 2010 Dünya Kupası'nda da ülkesinin milli takımında yer aldı.

UEFA ırkçılığa karşı dik duruşa karşı gelemedi: Hakemler değişti PSG-Başakşehir maçı yıllarca unutulmayacak olaylara sahne oldu. Temsilcimizin antrenörü Webo, dördüncü hakemin ırkçı sözlerine maruz kaldı. Sahadan çekilen Başakşehir, UEFA'nın ısrarlarına rağmen sahaya çıkmadı.UEFA, hakemlerinin yaşattığı skandalın ardından mücadelenin hakemlerini yenileme kararı aldı. Karşılaşmayı yarın kaldığı yerden 20.55'te yeniden başlatacak olan kurulun Pierre Webo'nun da kartını iptal etmesi gündemde.Karşılaşmayı kim yönetecek?Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. UEFA, PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakeminin ise Polonyalı Bartosz Frankowski olduğunu duyurdu.PSG-Başakşehir maçının yeni hakem kadrosu #UCL pic.twitter.com/iRaY4QPtZk— 🤜🏻🤛🏿 #NoToRacism | Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2020 Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, yaşanan gelişmeler sonrasında BeinSport’a bağlanarak açıklamalarda bulundu;"Kendi dilinde kötü bir manaya gelmediğini söylese de uluslararası üst düzey bir maçta dikkatli olması gerekirdi. Biz tepki gösterdik ve PSGli oyuncular da destek verdi. UEFA yetkilisi, maçın dördüncü hakeminin maçtan alındığını ve VAR hakemlerinden birinin geleceğini söyledi. Ancak biz kabul etmedik. UEFA ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni bir hakem dörtlüsü gönderilmesine karar verildi ve maç yarın oynanacak. Paris Saint-Germain’li oyuncular burada bize çok büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz”“22 oyuncuyla protesto gündeme geldi”"22 oyuncunun sahaya çıkıp hakemlere hep beraber tepki göstermesi de gündeme geldi ancak bizim oyuncularımız sahaya çıkmak istemedi. Burada maça çıkmak isteyen 1 kişi bile olmadı. Takım halinde böyle bir duruş sergiledik. Soyunma odasında bir toplantı yaptık ve başkanımız da görüntülü aramayla bağlandı"Olayları izlemek için;Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılıkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyızTFF: UEFA’nın gerekli cezayı vereceğine inanıyoruzBaşakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum"Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.Paris'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmediPSG - Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılıkUEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık

TFF: UEFA’nın gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA’nın yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inandıklarını ifade etti.Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır.Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı, ayrıca TFF yetkilileri, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçmiştir.Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir’in yanında olacaktır.Üyesi olduğumuz UEFA’nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz."Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemdeParis'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmedi

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum" Başakşehir'in Senegalli yıldız futbolcusu Demba Ba, PSG maçında soyunma odasına gittikten sonra tekrar sahaya çıkmak istemedi.UEFA'nın hakemlerinin yaptığı ırkçı saldırıya tepki gösteren başarılı futbolcunun bu tavrına takım arkadaşları da 'o çıkmazsa biz de çıkmayız' diyerek destek olduğu aktarıldı.Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun görevden alındığı ve bu maçta artık görev almayacağı belirtildi.UEFA'nın PSG-Başakşehir maçını oynatmak istediği ancak Başakşehir'in sahaya çıkıp çıkmayacağı kararını beklediği aktarıldı. Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde

00:21 dk 09 Aralık 2020 Yeni Şafak Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz? PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.



