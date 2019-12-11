UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG-Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçına PSG karşısında çıkıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG-Galatasaray

PSG-Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın PSG takımıyla karşılaşacak.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.
PSG'nin 11'i:

  • Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

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