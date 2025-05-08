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PSG - INTER Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak?

PSG - INTER Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak?

10:328/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve Inter karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve Inter karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Dün akşam Arsenal’i eleyen PSG finalde Inter’in rakibi oldu. Devler Ligi’nde nefes kesecek maç için geri sayım başladı. Peki, PSG - INTER Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçları tamamlandı. Barcelona’yı yarı finalde eleyen Inter finale yükselen ilk takım oldu. Dün akşam Arsenal’i 2-1 mağlup eden PSG ise Inter’in rakibi oldu. Dev final için milyonlarca futbolsever geri sayıma başladı. Peki, PSG - INTER Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte detaylar.

PSG - INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FINALI NE ZAMAN, HANGİ STATTA OYNANACAK?

PSG - Inter Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de başlayacak. Maç Münih’te Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak.



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