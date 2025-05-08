UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Dün akşam Arsenal’i eleyen PSG finalde Inter’in rakibi oldu. Devler Ligi’nde nefes kesecek maç için geri sayım başladı. Peki, PSG - INTER Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte detaylar.
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçları tamamlandı. Barcelona’yı yarı finalde eleyen Inter finale yükselen ilk takım oldu. Dün akşam Arsenal’i 2-1 mağlup eden PSG ise Inter’in rakibi oldu. Dev final için milyonlarca futbolsever geri sayıma başladı. Peki, PSG - INTER Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte detaylar.
PSG - INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FINALI NE ZAMAN, HANGİ STATTA OYNANACAK?
PSG - Inter Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de başlayacak. Maç Münih’te Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak.