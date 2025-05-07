Harry Kane kariyerinde bir ilki yaşadı

Almanya Bundesliga’da 32. haftada sezonun bitimine 2 hafta kala Bayern Münih 76 puanla şampiyonluğa ulaştı. Harry Kane 44 maçta 36 gol atarak sezona damga vuran isim oldu. İngiliz futbolcu aynı zamanda kariyerinde bir ilki yaşadı.
İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcüler arasında yer alan Bayern Münih'in forveti Harry Kane, her sezon sergilediği etkileyici ve istikrarlı bireysel performansını kariyerindeki ilk şampiyonlukla taçlandırdı.
Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından 2023'te Almanya'nın "kupa canavarı" Bayern Münih'e transfer olan Kane, profesyonel kariyerindeki 15. sezonda ilk kupasını kazandı.
Etkileyici performansının yanına Bundesliga şampiyonluğu ekleyen Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 36 gol, 10 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.
Almanya'da ilk sezon kupasız geçti
İngiltere'den 2023'te ayrılarak Almanya'nın yolunu tutan 31 yaşındaki Kane, Bayern Münih'te ilk sezonunu kupasız kapattı.
Bavyera ekibi, Kane'in üst üste ikinci kez gol krallığına yaklaştığı Bundesliga'daki ikinci sezonunda ise bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bayern Münih, lig şampiyonluğunun dışında mücadele ettiği diğer iki kulvarda havlu attı. Bu sezon Almanya Kupası son 16 turunda Bayer Leverkusen'e kaybeden Münih ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Inter'e elendi.
60 maçta 60 gole ulaşan ilk oyuncu
Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Bundesliga'da 60 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Tecrübeli forvet, ligde çıktığı 60 karşılaşmada 60 gole ulaşmayı başardı.
Takımıyla ilk 50 karşılaşmada 55 gol atan İngiliz santrfor, daha önce de Erling Haaland'a ait Bundesliga'da ilk 50 maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu ele geçirmişti. Haaland, Bundesliga'da 50 maçta 50 gol kaydetmişti.
Kane, Bayern Münih kariyerinde çıktığı 89 maçta 80 gol ve 22 asist üretti.