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PSG'den Münih'te kritik galibiyet: Bayern Lewandowski'yi arıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Bayern Münih’i 3-2 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti.

Haber Merkezi İHA
PSGden Münihte kritik galibiyet: Bayern Lewandowskiyi arıyor
Mbappe, Bayern maçında attığı gollerle yıldızlaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi.

Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maça hızlı başlayan Fransız ekibi 3. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti.

28. dakikada Neymar’ın asistinde topla buluşan Marquinhos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı.

37. dakikada Choupo-Moting’in golüyle ilk yarı PSG’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. Bayern 60. dakikada Thomas Müller’in golüyle umutlansa da 68. dakikada Kylian Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve Fransız ekibini 3-2 öne geçirdi.

Bu sonuçla Fransız ekibi rövanş için avantaj yakaladı.

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