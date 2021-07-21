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Galatasaray, PSV karşısında: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda bugün PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak. Devler Ligi’nde grup aşamasına kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, iki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçtan avantajlı dönmek istiyor. PSV-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSV-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11ler
Galatasaray, PSV ile karşılaşacak.

Galatasaray, 2021-2022 sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi ile “merhaba” diyor. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek. İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle maçı 23 bin 500 seyirci izleyebilecek.

Rövanş 28'inde

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçın rövanşı 28 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak. Tur atlayan takım, 3. ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. G.Saray-PSV eşleşmesinin galibi, 3. ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. PSV ile G.Saray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçmarda sarı-kırmızılılar 2, PSV ise 4 kez galip geldi. G.Saray’ın 6 golüne, PSV 10 golle ile karşılık verdi. İki takım son olarak 2006-07 sezonunda 31 Ekim 2006 tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşmış Hollanda ekibi maçtan 2-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'da eksik çok

Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi UEFA kadrosuna yazdırdığı isimlerden Taylan Antalyalı’nın sakatlığı bulunuyor. Oğulcan Çağlayan ise lisans işlemlerindeki sıkıntıdan dolayı UEFA’ya ismi bildirilemedi. Sarı-kırmızılılar 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantina süreci devam ediyor. Mbaye Diagne de UEFA’ya bildirilen listede isme yer almadığı için forma giyemeyecek. Maçın oynanacağı statta dün akşam son antrenmanını yapan Galatasaray’da hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de çalışmaya katıldı.

PSV-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

  • PSV-Galatasaray mücadelesi bugün saat 22.00'de Philips Stadı'nda oynanacak. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.

PSV'nin muhtemel 11'i

Drommel, Mwene, Romalho, Boscagli, Max, Ginkel, Sangare, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

  • Muslera, Sekidika, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Muhammed

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