Galatasaray'da imzalar peş peşe: 4 oyuncu birden geliyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer konusunda vites yükseltti. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, yeni transferlerini bir bir açıklamaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Kasımpaşa’dan Aytaç Kara, Göztepe’den Alpaslan Öztürk ve Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz’ı transfer eden sarı-kırmızılılar, iç transferde de Arda Turan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir ile yeni kontrat yaptı. Kulüp içerisinden alınan son bilgilere göre Galatasaray, iki transferi daha bitirdi. Sarı- kırmızılılar ayrıca gündemindeki diğer iki oyuncuyu da bitirme aşamasına getirdi.

Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı

Omar’ın sakatlığının bulunması, Yedlin’in istenilen performansı sergileyememesi, Linnes ve Şener’in kontratlarının sona ermesi sebebiyle sağ bek arayışına giren sarı-kırmızılılar, Udinese’nin 30 yaşındaki sağ beki Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi ile de 3.2 milyon euroluk bonservis ücreti karşılığında el sıkışılırken, kısa süre içerisinde bu transferin açıklanması bekleniyor.

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Berkan Kutlu da geliyor

Galatasaray ayrıca orta sahaya Alanyaspor’dan Berkan Kutlu’yu transfer edecek. 23 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlanırken, sarı-kırmızılı takım bu transferi de kısa süre içerisinde duyuracak.

Fernandes ve Ghezzal bitmeye yakın

Sarı-kırmızılı takım, Gedson Fernandes ve Rachid Ghezzal transferlerini de bitirmeye çok yakın. İki futbolcunun transferinde epey yol kateden Galatasaray, kısa süre içerisinde hem Ghezzal hem de Fernandes’i de açıklamak istiyor.

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