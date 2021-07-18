PSV-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, PSV ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçına çıkacak. 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak PSV-Galatasaray mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçını TV8 canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı bu kritik maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

PSV maçı öncesinde iki futbolcunun COVID testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı öncesinde iki futbolcunun COVID testi pozitif çıktı. Sarı kırmızılılarda testi pozitif çıkan futbolcuların ismi açıklanmazken sosyal medyada bu oyuncuların Emre Akbaba ve DeAndre Yedlin olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın PSV maçı 11'i nasıl olacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçının kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi. Terim'in Hollanda ekibine karşı sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şöyle;

Muslera, Sekidika, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed.

PSV'nin muhtemel Galatasaray 11'i şöyle;

Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

PSV-Galatasaray maçını hangi kanal verecek?

Galatasaraylı futbolseverler, PSV maçını TV8'den şifresiz olarak izleyebilecek. PSV-Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverler, D-Smart 28. kanal, Digitürk 28. kanal, Kablo TV'de ise 29. kanaldan TV8'e ulaşabilir ve mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

Galatasaray PSV maçına yeni transferleri bildirebilecek mi?

Galatasaray, PSV ile oynayacağı maç öncesinde kadro bildirimini UEFA'ya yaptı. Sarı kırmızılılarda Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz kadroya yazılan isimler oldu. Sarı kırmızılılar bu futbolcuların yanı sıra iki isim daha ekleme şansına sahip. Basında yer alan haberlere göre Galatasaray, PSV maçı öncesinde bir orta saha ve bir sol bek transferini gerçekleştirip kadroya dahil etmek istiyor.

Galatasaray'ın rakibi PSV nasıl bir takım, en iyi oyuncuları kimler?

Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen. Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie'de 32, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Malen'i Eredivisie'de 11 gol atan İsrailli Eran Zahavi, 7'şer kez gol sevinci yaşayan Nijerya asıllı İngiliz Noni Madueke ile Hollandalı Cody Gakpo izledi.

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Deplasman golü kuralı yok

UEFA'nın aldığı karara göre PSV-Galatasaray maçında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı skorlar;