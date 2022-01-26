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Rachid Ghezzal'dan taraftarları heyecanlandıran çağrı: 'Come to Beşiktaş'

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile yollarını ayıran Bafetimbi Gomis'in adı Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 36 yaşındaki oyuncu için, Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal da siyah-beyazlı takıma gelmesi için çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rachid Ghezzaldan taraftarları heyecanlandıran çağrı: Come to Beşiktaş
Rachid Ghezzal

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Bafetimbi Gomis, yeniden Süper Lig'e dönebilir.

2017/2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'de Galatasaray ile gol krallığı yaşayan ve aynı sezon şampiyonluk gören 36 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.

Taraftarları heyecanlandıran çağrı

Sosyal medya hesabı üzerinden Al Hilal'e bir veda paylaşımı yapan Gomis'in, bu paylaşımının altına binlerce yorum geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal da, Gomis'in paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' yazdı. Bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, Miralem Pjanic de Gomis'in paylaşımına emoji ile yanıt verdi.

İşte Ghezzal ve Pjanic'in yorumları;

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