Rachid Ghezzal'dan taraftarları heyecanlandıran çağrı: 'Come to Beşiktaş'

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Bafetimbi Gomis, yeniden Süper Lig'e dönebilir.

2017/2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'de Galatasaray ile gol krallığı yaşayan ve aynı sezon şampiyonluk gören 36 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.

Taraftarları heyecanlandıran çağrı

Sosyal medya hesabı üzerinden Al Hilal'e bir veda paylaşımı yapan Gomis'in, bu paylaşımının altına binlerce yorum geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal da, Gomis'in paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' yazdı. Bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, Miralem Pjanic de Gomis'in paylaşımına emoji ile yanıt verdi.

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İşte Ghezzal ve Pjanic'in yorumları;

SPOR Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncunun transfer edilmesi için kampanya başlattı